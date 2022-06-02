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Enerji doluyuz

Başkan Ahmet Nur Çebi, mazbata töreninde yaptığı konuşmada “Yepyeni ve enerji doluyuz” diyerek camiasına başarı sözü verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Enerji doluyuz

Beşiktaş'ta 29 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde ikinci kez başkan seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri dün mazbatalarını aldı. Törende bir konuşma yapan Başkan Çebi, "Yeniyiz. Yepyeniyiz, enerji doluyuz. Benim 9'uncu senem. 5'inci mazbata alışım. Bir tek içinizde eski olan benim ve Avukat Engin Baltacı ağabeyimiz. Emre Kocadağ ve Umut Şenol kardeşimiz var. Ama araya 1, 2 tane de tecrübeli koymakta fayda var. Dolayısıyla Beşiktaş için çalışacağımıza, Beşiktaş'ı yukarılara taşıyacağımıza, Beşiktaş'ın menfaatlerini sonuna kadar koruyacağımıza, Beşiktaş'ımızın sportif başarılarla camiasını mutlu edeceğine, bu hırsla çalışacağımıza, yönetim kurulum adına hepinizin önünde söz veriyorum. Allah, Beşiktaş'a sonsuza kadar ayakta kalmayı nasip etsin" diye konuştu.

YAMANTÜRK: GÜZEL İZLER BIRAKACAĞIZ
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, mazbata töreninde konuştu. Yamantürk, "Seçimde pergelin sabit ayağı olarak kaldık ve bütün adaylar bize eşit mesafede kaldı. Buralar bize emanettir, nasıl geldiysek günün birinde gideceğiz. Görevi bıraktıktan sonra yüzümüzün akıyla maça gelebiliyorsak işimizi ahlaklı bir şekilde yapmışızdır demektir" ifadelerini kullandı.

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