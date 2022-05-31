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Beşiktaş'a transfer müjdesi! Romain Saiss için resmi açıklama

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın stoper hedefleri arasında yer alan Romain Saiss ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz ekibi Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Faslı savunma oyuncusunun takımdan ayrıldığı açıklandı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael'in kadroda görmeyi çok istediği Saiss için şartlar zorlanacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 21:47
Beşiktaş'a transfer müjdesi! Romain Saiss için resmi açıklama

adrosunu güçlendirmek için çalışmalara başayan siyah-beyazlılar, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Romain Saiss'i gündemine almıştı. Tecrübeli oyuncunun transferi konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton, yaptığı açıklamayla 32 yaşındaki stoperin takımdan ayrıldığını resmen açıkladı. İngiliz ekibi yaptığı paylaşımla Faslı oyuncuya teşekkür etti.

Romain Saiss bu sezon kulübüyle 32 maça çıktı ve 3 gol attı.

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