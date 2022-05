Beşiktaş'a transfer müjdesi! Romain Saiss için resmi açıklama

adrosunu güçlendirmek için çalışmalara başayan siyah-beyazlılar, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Romain Saiss'i gündemine almıştı. Tecrübeli oyuncunun transferi konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton, yaptığı açıklamayla 32 yaşındaki stoperin takımdan ayrıldığını resmen açıkladı. İngiliz ekibi yaptığı paylaşımla Faslı oyuncuya teşekkür etti.

Romain Saiss bu sezon kulübüyle 32 maça çıktı ve 3 gol attı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

A man who never gave anything less than 100 percent in gold & black. A warrior on the pitch and an entertainer off it.



For everything you have helped us achieve over the last six years, thank you Romain.