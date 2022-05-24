‘Diego Valdes istekli’

Meksika'da America forması giyen Diego Valdes'in Beşiktaş'ın radarında olduğu, Şili basını tarafından ortaya atılmıştı. 10 numara mevkiinde forma giyen 28 yaşındaki yıldız futbolcu için henüz resmi temasların başlamadığını ifade eden ESPN, buna karşın Diego Valdes'in eğer teklif gelmesi durumunda bunu değerlendirmek istediğini açıkladı.
Meksika'daAmerica forması giyen Diego Valdes'in Beşiktaş'ın radarında olduğu, Şili basını tarafından ortaya atılmıştı. 10 numara mevkiinde forma giyen 28 yaşındaki yıldız futbolcu için henüz resmi temasların başlamadığını ifade eden ESPN, buna karşın Diego Valdes'in eğer teklif gelmesi durumunda bunu değerlendirmek istediğini açıkladı.