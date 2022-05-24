BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Burak Yılmaz geri dönüyor! Gözler Valerien Ismael'de

Ajansspor'un haberine göre, kiralık sözleşmesi biten Batshuayi ile devam edilmezken, sözleşmeleri sona eren diğer forvet oyuncuları Cyle Larin ve Güven Yalçın ile de henüz yeni sözleşme imzalanmadı.
Bu doğrultuda önceliği forvet transferine veren Beşiktaş'ta, Asbaşkan Kocadağ, Fransa'ya veda eden Burak ile görüşerek her konuda anlaştı.
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Yapılan görüşmede Burak para konusunu hiç gündeme getirmeyip, "Ben Beşiktaş kongre üyesiyim ve artık futbolumun sonuna geldim. İsterseniz seve seve gelirim para konuşmam" dediği öğrenildi.