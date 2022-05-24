Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Burak Yılmaz geri dönüyor! Gözler Valerien Ismael'de

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Burak Yılmaz geri dönüyor! Gözler Valerien Ismael'de

Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, forvet hattı için ilk hamlesini Burak Yılmaz'la yapmaya hazırlanıyor. Lille ile sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki golcü, “Ben Beşiktaş kongre üyesiyim, para konuşmam” dedi. Yönetim Burak'la el sıkışırken, son sözü ise Valerien İsmael söyleyecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Burak Yılmaz geri dönüyor! Gözler Valerien Ismael'de

Beşiktaş, Batshuayi'nin ayrıldığını resmen açıklamasının hemen ardından yeni bir golcü ile el sıkıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Burak Yılmaz geri dönüyor! Gözler Valerien Ismael'de

Kartal, Fransız ekibi Lille'den ayrılan eski futbolcusu Burak ile her konuda anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Burak Yılmaz geri dönüyor! Gözler Valerien Ismael'de

Transfer hakkında son kararı teknik direktör Valerien Ismael verecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Burak Yılmaz geri dönüyor! Gözler Valerien Ismael'de

Lille ile olan sözleşmesi biten 36 yaşındaki tecrübeli golcü Burak Yılmaz hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Burak Yılmaz geri dönüyor! Gözler Valerien Ismael'de

Yeni sezonda Valerien Ismael yönetiminde ligde ve kupada şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, bu doğrultuda transfer çalışmalarına start vermişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Burak Yılmaz geri dönüyor! Gözler Valerien Ismael'de

EMRE KOCADAĞ GÖRÜŞTÜ
Sportif direktör Kazancı, Valerien Ismael'in listesindeki isimlerle görüşmelerini sürdürüp bazı oyuncularla prensipte anlaşırken, bir transfer hamlesi de yönetim kanadından geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Burak Yılmaz geri dönüyor! Gözler Valerien Ismael'de

Ajansspor'un haberine göre, kiralık sözleşmesi biten Batshuayi ile devam edilmezken, sözleşmeleri sona eren diğer forvet oyuncuları Cyle Larin ve Güven Yalçın ile de henüz yeni sözleşme imzalanmadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Burak Yılmaz geri dönüyor! Gözler Valerien Ismael'de

Bu doğrultuda önceliği forvet transferine veren Beşiktaş'ta, Asbaşkan Kocadağ, Fransa'ya veda eden Burak ile görüşerek her konuda anlaştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Burak Yılmaz geri dönüyor! Gözler Valerien Ismael'de

MADDİYAT BEKLENTİSİ YOK
Yapılan görüşmede Burak para konusunu hiç gündeme getirmeyip, "Ben Beşiktaş kongre üyesiyim ve artık futbolumun sonuna geldim. İsterseniz seve seve gelirim para konuşmam" dediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Burak Yılmaz geri dönüyor! Gözler Valerien Ismael'de

Kocadağ, Burak ile görüşmesini başkan Ahmet Nur Çebi'ye iletirken golcü oyuncu için kararı teknik direktör İsmael'in vermesi görüşüne varıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Burak Yılmaz geri dönüyor! Gözler Valerien Ismael'de

Fransız teknik adamın Burak'ı istemesi halinde transfer gerçekleştirilecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Burak Yılmaz geri dönüyor! Gözler Valerien Ismael'de

Başkan Çebi'nin hocanın istemesi halinde tecrübeli golcüye sıcak baktığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Burak Yılmaz geri dönüyor! Gözler Valerien Ismael'de

ÜÇÜNCÜ BEŞİKTAŞ DÖNEMİ
Daha önce iki kez Beşiktaş forması iki kez giyen golcü futbolcu, transferinin gerçekleşmesi halinde 3 kez siyah-beyazlı formayı terletme şansını yakalayacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Burak Yılmaz geri dönüyor! Gözler Valerien Ismael'de

Beşiktaş formasıyla 96 mücadeleye çıkan Burak Yılmaz 32 gol atarken 10 da asist yapmayı başararak toplamda 42 gole direkt etki etmiş oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Burak Yılmaz geri dönüyor! Gözler Valerien Ismael'de

'BEŞİKTAŞ'TA BIRAKACAĞIM'
Beşiktaşlı olduğunu her fırsatta dile getiren tecrübeli futbolcu, Fransa macerasına giderken yaptığı açıklamada "Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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