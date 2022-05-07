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Halil Akbunar arada kaldı

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri de F.Bahçe'nin de peşinde olduğu Halil Akbunar. Halil, Mustafa Eskihellaç'ın durumuna göre Beşiktaş'ın gözdesi. Eğer Mustafa, Malatyaspor'dan bonservisini bedelsiz alırsa birinci tercih olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
Halil Akbunar arada kaldı
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri de F.Bahçe'nin de peşinde olduğu Halil Akbunar. Halil, Mustafa Eskihellaç'ın durumuna göre Beşiktaş'ın gözdesi. Eğer Mustafa, Malatyaspor'dan bonservisini bedelsiz alırsa birinci tercih olacak. Çünkü siyah-beyazlılar bonservis ödemek istemiyor.
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