Halil Akbunar arada kaldı

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri de F.Bahçe'nin de peşinde olduğu Halil Akbunar. Halil, Mustafa Eskihellaç'ın durumuna göre Beşiktaş'ın gözdesi. Eğer Mustafa, Malatyaspor'dan bonservisini bedelsiz alırsa birinci tercih olacak.
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri de F.Bahçe'nin de peşinde olduğu Halil Akbunar. Halil, Mustafa Eskihellaç'ın durumuna göre Beşiktaş'ın gözdesi. Eğer Mustafa, Malatyaspor'dan bonservisini bedelsiz alırsa birinci tercih olacak. Çünkü siyah-beyazlılar bonservis ödemek istemiyor.