BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal rotayı çizdi! Favori Alexander Sörloth plase Adam Buksa

Süper Lig'de bu sezon zirve yarışının gerisinde kalan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.
Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda siyah-beyazlı yönetim çalışmalara başladı.
Transferde öncelik ise forvet takviyesine verildi.
Süper Lig'de bu sezon zirve yarışının gerisinde kalan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.
Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda siyah-beyazlı yönetim çalışmalara başladı.
Transferde öncelik ise forvet takviyesine verildi.
Batshuayi'nin performansından memnun kalmayan Kara Kartal'da arayışlar hız kazandı.
Siyah-beyazlılar santrfor mevkiine yapılacak takviyeler için tüm şartlarını zorluyor.
Beşiktaş'ın golcü adaylarında 1 numaralı isim Alexander Sörloth.
Yönetim, Norveçli forvet için hem kulübü Leipzig'i hem de oyuncuyu ikna edebilmek için kesenin ağzını açtı.
Ancak şu ana kadar ne Alman kulübü ne de Sörloth ile henüz el sıkışma aşamasına gelinmedi.
Tarafların önümüzdeki hafta bir kez daha karşı karşıya gelerek görüşmeleri bekleniyor.
Sörloth bu sezon Real Sociedad formasıyla 40 maçta 7 gol attı.
B PLANI BUKSA
Beşiktaş yönetimi Sörloth transferinde mutlu sona ulaşamazsa rotasını Polonyalı golcü Adam Buksa'ya çevirecek.
Buksa için kulübü New England'ın siyah-beyazlılardan 5 milyon euro'luk bir bonservis talep ettiği belirtildi.
Beşiktaş yönetimi ise "Eğer 6-7 milyon euro aralığında alabilirsek önceliğimiz Sörloth olur, aksi durumda 25 yaşındaki Buksa için bir görüşme daha yapabiliriz" kararı aldı.
Buksa bu sezon New England formasıyla 9 resmi maçta forma giyip 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Son sözü Başkan Ahmet Nur Çebi söyleyecek.