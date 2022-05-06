Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal rotayı çizdi! Favori Alexander Sörloth plase Adam Buksa

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal rotayı çizdi! Favori Alexander Sörloth plase Adam Buksa

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi. Gelecek sezon kadrosuna forvet takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta golcü adayları netleşti. Siyah-beyazlıların listesinin en tepesinde Alexander Sörloth yer alırken, B planı olarak ise Adam Buksa ismi ön plana çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal rotayı çizdi! Favori Alexander Sörloth plase Adam Buksa

Süper Lig'de bu sezon zirve yarışının gerisinde kalan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal rotayı çizdi! Favori Alexander Sörloth plase Adam Buksa

Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda siyah-beyazlı yönetim çalışmalara başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal rotayı çizdi! Favori Alexander Sörloth plase Adam Buksa

Transferde öncelik ise forvet takviyesine verildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal rotayı çizdi! Favori Alexander Sörloth plase Adam Buksa

Batshuayi'nin performansından memnun kalmayan Kara Kartal'da arayışlar hız kazandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal rotayı çizdi! Favori Alexander Sörloth plase Adam Buksa

Siyah-beyazlılar santrfor mevkiine yapılacak takviyeler için tüm şartlarını zorluyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal rotayı çizdi! Favori Alexander Sörloth plase Adam Buksa

Beşiktaş'ın golcü adaylarında 1 numaralı isim Alexander Sörloth.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal rotayı çizdi! Favori Alexander Sörloth plase Adam Buksa

Yönetim, Norveçli forvet için hem kulübü Leipzig'i hem de oyuncuyu ikna edebilmek için kesenin ağzını açtı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal rotayı çizdi! Favori Alexander Sörloth plase Adam Buksa

Ancak şu ana kadar ne Alman kulübü ne de Sörloth ile henüz el sıkışma aşamasına gelinmedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal rotayı çizdi! Favori Alexander Sörloth plase Adam Buksa

Tarafların önümüzdeki hafta bir kez daha karşı karşıya gelerek görüşmeleri bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal rotayı çizdi! Favori Alexander Sörloth plase Adam Buksa

Sörloth bu sezon Real Sociedad formasıyla 40 maçta 7 gol attı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal rotayı çizdi! Favori Alexander Sörloth plase Adam Buksa

B PLANI BUKSA

Beşiktaş yönetimi Sörloth transferinde mutlu sona ulaşamazsa rotasını Polonyalı golcü Adam Buksa'ya çevirecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal rotayı çizdi! Favori Alexander Sörloth plase Adam Buksa

Buksa için kulübü New England'ın siyah-beyazlılardan 5 milyon euro'luk bir bonservis talep ettiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal rotayı çizdi! Favori Alexander Sörloth plase Adam Buksa

Beşiktaş yönetimi ise "Eğer 6-7 milyon euro aralığında alabilirsek önceliğimiz Sörloth olur, aksi durumda 25 yaşındaki Buksa için bir görüşme daha yapabiliriz" kararı aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal rotayı çizdi! Favori Alexander Sörloth plase Adam Buksa

Buksa bu sezon New England formasıyla 9 resmi maçta forma giyip 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal rotayı çizdi! Favori Alexander Sörloth plase Adam Buksa

Son sözü Başkan Ahmet Nur Çebi söyleyecek.

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