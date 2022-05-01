Haberler Beşiktaş Kayserispor - Beşiktaş maçında tartışılan penaltı pozisyonu! İşte o anlar

Kayserispor - Beşiktaş maçında tartışılan penaltı pozisyonu! İşte o anlar

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu. Siyah-beyazlıların Brezilyalı stoperi Welinton, 22. dakikada penaltıya sebebiyet verdi. Welinton'ın, ceza sahası içinde Mame Thiam ile girdiği ikili mücadelede topa elle dokunması sonrası hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. İşte o anlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 16:39 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 17:02
Kayserispor - Beşiktaş maçında tartışılan penaltı pozisyonu! İşte o anlar

Kayserispor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında kozlarını paylaştı. Kadir Has Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu.

22. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Beşiktaş savunma arkasına atılan topta Mame Thiam ile ikili mücadeleye giren Welinton'un elle oynaması sonucu penaltı kararı verildi.

Siyah-beyazlıların maçın hakemi Erkan Özdamar'a yaptığı itirazlar sonuç vermedi ve penaltı vuruşunda topun başına geçen Mame Thiam fileleri havalandırmayı başardı.






Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

DİĞER
Yıllar sonra gelen itiraf! Kınalı Kar'ın Laima'sı Didem Uğurlu ilk kez açıkladı!
Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise'nin düğününden ilk kareler ortaya çıkmıştı! Demet Akalın'dan tebrik mesajı: "Bayan Dinçerler..."
Dorukhan Toköz tarihe geçti!
Valerien Ismael: Beklentinin farkındayız!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kayserispor - Beşiktaş maçı CANLI
Rıdvan Yılmaz için yeni teklif!
2022 Ramazan Bayramı hutbesinin konusu nedir?
BAYRAMDA EFT - HAVALE YAPILIR MI?
BAYRAMDA AVM AÇIK MI?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bordeaux - Nice maçı saat kaçta? Bordeaux - Nice maçı saat kaçta? 16:51
İskoçya derbisinde kazanan yok! İskoçya derbisinde kazanan yok! 16:46
Roma - Bologna maçı saat kaçta? Roma - Bologna maçı saat kaçta? 16:44
Tartışılan penaltı pozisyonu! İşte o anlar Tartışılan penaltı pozisyonu! İşte o anlar 16:39
Udinese - Inter maçı saat kaçta? Udinese - Inter maçı saat kaçta? 16:36
MotoGP'de kazanan Bagnaia! MotoGP'de kazanan Bagnaia! 16:34
Daha Eski
Canlı yayında açıkladı! Löw'ün kararı ve Jorge Jesus... Canlı yayında açıkladı! Löw'ün kararı ve Jorge Jesus... 16:15
Milan - Fiorentina maçı saat kaçta? Milan - Fiorentina maçı saat kaçta? 16:03
Empoli - Torino maçı saat kaçta? Empoli - Torino maçı saat kaçta? 15:56
Burak Yılmaz kızardı, Lille kaybetti! Burak Yılmaz kızardı, Lille kaybetti! 15:53
Montpellier - Metz maçı saat kaçta? Montpellier - Metz maçı saat kaçta? 15:40
35'lik Bonucci Juve'ye 3 puanı getirdi! 35'lik Bonucci Juve'ye 3 puanı getirdi! 15:39