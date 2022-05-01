Kayserispor - Beşiktaş maçında tartışılan penaltı pozisyonu! İşte o anlar

Kayserispor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında kozlarını paylaştı. Kadir Has Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu.
22. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Beşiktaş savunma arkasına atılan topta Mame Thiam ile ikili mücadeleye giren Welinton'un elle oynaması sonucu penaltı kararı verildi.
Siyah-beyazlıların maçın hakemi Erkan Özdamar'a yaptığı itirazlar sonuç vermedi ve penaltı vuruşunda topun başına geçen Mame Thiam fileleri havalandırmayı başardı.
Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır