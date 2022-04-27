BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da üçlü fiyasko! Batshuayi, Pjanic ve Teixeira'nın maliyetleri...

Barcelona 'dan dünyaca ünlü yıldız statüsüyle İstanbul 'a ayak basan Miralem Pjanic de hastalık ve sakatlıklar derken, sadece 26 maçta 1867 dakika forma giyebildi. Boşnak yıldız öyle bir düşüş yaşadı ki, Beşiktaş 'ta 11 oyuncusu olarak düşünülmeyecek konuma geldi.

SAMBACI'NIN SORUNU KONDİSYON

Sezon başına 2.3 milyon Euro kazanan, ayrıca 450 bin Euro imza parası alan Alex Teixeira ise yeteri kadar şans bulmasına rağmen fizikkondisyon açısından kendisini hiçbir zaman toparlayamadı. Bir yıl daha sözleşmesi olan Brezilyalı futbolcu ile ilgili tek teselli ise sezon sonu takımdan ayrılmayı kabul etmesi oldu.