Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da üçlü fiyasko! Batshuayi, Pjanic ve Teixeira'nın maliyetleri...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da üçlü fiyasko! Batshuayi, Pjanic ve Teixeira'nın maliyetleri...

Spor haberi... Bu sezon beklentilerin altında bir performans sergileyen Beşiktaş'ta geçtiğimiz yaz kadroya katılan isimlerden olan Alex Teixeira, Michy Batshuayi ve Miralem Pjanic'in performansı büyük hayal kırıklığı yarattı. 3 yıldızın maliyeti ise dudak uçuklattı. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da üçlü fiyasko! Batshuayi, Pjanic ve Teixeira'nın maliyetleri...

Kartal'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, Michy Batshuayi ve Alex Teixeira hayal kırıklığı yarattı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da üçlü fiyasko! Batshuayi, Pjanic ve Teixeira'nın maliyetleri...

Bu üç ismin Beşiktaş'a bir sezonluk net maliyeti 9 milyon Euro olurken, ortaya koydukları performans bu rakamın karşılığını veremedi. Kartal'ın Vincent Aboubakar sonrası büyük beklentilerle takıma kazandırılan ismi Michy Batshuayi selefini mumla arattı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da üçlü fiyasko! Batshuayi, Pjanic ve Teixeira'nın maliyetleri...

BOŞNAK ORTA SAHA KAYIPLARDA

Sabah'ın haberine göre; Chelsea'den 150 bin Euro kiralama ücreti ve 3 milyon 150 bin Euro yıllık ücretle kiralanan 28 yaşındaki futbolcu, her ne kadar 14 gol-5 asistle oynasa da attıklarından çok kaçırdıklarıyla gündemi meşgul etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da üçlü fiyasko! Batshuayi, Pjanic ve Teixeira'nın maliyetleri...

Barcelona'dan dünyaca ünlü yıldız statüsüyle İstanbul'a ayak basan Miralem Pjanic de hastalık ve sakatlıklar derken, sadece 26 maçta 1867 dakika forma giyebildi. Boşnak yıldız öyle bir düşüş yaşadı ki, Beşiktaş'ta 11 oyuncusu olarak düşünülmeyecek konuma geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da üçlü fiyasko! Batshuayi, Pjanic ve Teixeira'nın maliyetleri...

SAMBACI'NIN SORUNU KONDİSYON

Sezon başına 2.3 milyon Euro kazanan, ayrıca 450 bin Euro imza parası alan Alex Teixeira ise yeteri kadar şans bulmasına rağmen fizikkondisyon açısından kendisini hiçbir zaman toparlayamadı. Bir yıl daha sözleşmesi olan Brezilyalı futbolcu ile ilgili tek teselli ise sezon sonu takımdan ayrılmayı kabul etmesi oldu.

DİĞER
Seda Sayan ve Çağlar Ökten iki gün önce evlenmişti! Seda Sayan'dan Çağlar Ökten’le aşk paylaşımı: Aşkım göster alyansını!
Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel'e Kerem Bürsin sorusu sorulunca adeta buz kesti!
Aslan transferde işi sıkı tutacak! İşte liste başı isimler
Şampiyonluk böyle kutlanacak! Eşi benzeri yok
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'ı reddetti Beşiktaş'a geliyor! İşte imza tarihi
Beşiktaş'ta kabus sürüyor! Ismael de çare olmadı
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
SURVIVOR KİM ELENDİ? 26 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
Maske yasağı kalktı mı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Euroleague'de ilk Final-Four bileti Real Madrid'in! Euroleague'de ilk Final-Four bileti Real Madrid'in! 01:03
Euroleague'de ilk Final-Four bileti Real Madrid'in! Euroleague'de ilk Final-Four bileti Real Madrid'in! 01:02
Mesut'tan Benzema paylaşımı! "Ballon D'Or'u ona verin" Mesut'tan Benzema paylaşımı! "Ballon D'Or'u ona verin" 00:51
Mesut'tan Benzema paylaşımı! "Ballon D'Or'u ona verin" Mesut'tan Benzema paylaşımı! "Ballon D'Or'u ona verin" 00:51
Gol düellosu City’nin Gol düellosu City’nin 00:37
AVANTAJ EFES’IN AVANTAJ EFES’IN 00:36
Daha Eski
🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu 00:31
Djokovic'e Wimbledon müjdesi! Djokovic'e Wimbledon müjdesi! 00:29
Kerem bomba gibi! Devleri peşine taktı Kerem bomba gibi! Devleri peşine taktı 00:29
Beşiktaş'a PFDK şoku! Beşiktaş'a PFDK şoku! 00:29
F.Bahçe'den Belotti harekatı! İlk temas kuruldu F.Bahçe'den Belotti harekatı! İlk temas kuruldu 00:29
Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Kasımpaşa maçı sonrası... Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Kasımpaşa maçı sonrası... 00:29