BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da üçlü fiyasko! Batshuayi, Pjanic ve Teixeira'nın maliyetleri...

Kartal'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, Michy Batshuayi ve Alex Teixeira hayal kırıklığı yarattı.
Bu üç ismin Beşiktaş'a bir sezonluk net maliyeti 9 milyon Euro olurken, ortaya koydukları performans bu rakamın karşılığını veremedi. Kartal'ın Vincent Aboubakar sonrası büyük beklentilerle takıma kazandırılan ismi Michy Batshuayi selefini mumla arattı.
BOŞNAK ORTA SAHA KAYIPLARDA
Sabah'ın haberine göre; Chelsea'den 150 bin Euro kiralama ücreti ve 3 milyon 150 bin Euro yıllık ücretle kiralanan 28 yaşındaki futbolcu, her ne kadar 14 gol-5 asistle oynasa da attıklarından çok kaçırdıklarıyla gündemi meşgul etti.