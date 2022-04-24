Haberler Beşiktaş Batshuayi bombası! Transfer böyle duyuruldu

Batshuayi bombası! Transfer böyle duyuruldu

Son dakika spor haberi: Kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Michy Batshuayi performansıyla kendisinden beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremedi. Attığı goller kadar kaçırdığı pozisyonlarla da gündemden düşmeyen Belçikalı yıldız, kiralık kontratının sona ermesinin ardından siyah-beyazlılardan ayrılacak. Bir süredir İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United'ın gündeminde yer alan 28 yaşındaki hücum oyuncusunun transferiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 09:38
BURAK ŞENTÜRK
Batshuayi bombası! Transfer böyle duyuruldu

Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Chelsea'ye dönecek olan Belçikalı yıldızın yeni adresi merak konusu oldu.

Batshuayi bombası! Transfer böyle duyuruldu

Chelsea'nin gelecek planları arasında yer almayan Michy Batshuayi transferin gözdesi konumunda bulunuyor. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'dan kulüpler golcü futbolcunun son durumunu yakından takip ediyor.

Batshuayi bombası! Transfer böyle duyuruldu

Leeds United'ın eski kalecisi Paddy Kenny, kulübün bonservisi Chelsea'de bulunan golcü futbolcu Michy Batshuayi ile ilgilendiğini ifade etti.

Batshuayi bombası! Transfer böyle duyuruldu

"LEEDS İÇİN MÜKEMMEL OLUR!"
Football Insider'a konuşan Kenny, bir süredir Leeds United'ın transfer gündeminde bulunan Batshuayi'nin çok iyi bir oyuncu olduğunu söyledi ve olası transferi 'mükemmel' olarak nitelendirdi.

Batshuayi bombası! Transfer böyle duyuruldu

Forvet mevkisinde oynayan futbolcuların düzenli bir şekilde forma giymesi gerektiğini ifade eden Kenny, "Batshuayi ligi biliyor. Premier Lig de dahil olmak üzere gittiği her yerde goller attı ve Chelsea onun gitmesine izin verirse Leeds'e imza atmak isteyecektir." dedi.

Batshuayi bombası! Transfer böyle duyuruldu

Batshuayi, Patrick Bamford'un sakatlık sorunları nedeniyle yeni bir golcü arayışında olan Leeds için iyi bir alternatif olarak görülüyor.

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