Batshuayi bombası! Transfer böyle duyuruldu

"LEEDS İÇİN MÜKEMMEL OLUR!"

Football Insider'a konuşan Kenny, bir süredir Leeds United'ın transfer gündeminde bulunan Batshuayi'nin çok iyi bir oyuncu olduğunu söyledi ve olası transferi 'mükemmel' olarak nitelendirdi.

Forvet mevkisinde oynayan futbolcuların düzenli bir şekilde forma giymesi gerektiğini ifade eden Kenny, "Batshuayi ligi biliyor. Premier Lig de dahil olmak üzere gittiği her yerde goller attı ve Chelsea onun gitmesine izin verirse Leeds'e imza atmak isteyecektir." dedi.