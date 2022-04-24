Batshuayi bombası! Transfer böyle duyuruldu

Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Chelsea'ye dönecek olan Belçikalı yıldızın yeni adresi merak konusu oldu.
Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Chelsea'ye dönecek olan Belçikalı yıldızın yeni adresi merak konusu oldu.
Chelsea'nin gelecek planları arasında yer almayan Michy Batshuayi transferin gözdesi konumunda bulunuyor. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'dan kulüpler golcü futbolcunun son durumunu yakından takip ediyor.
Leeds United'ın eski kalecisi Paddy Kenny, kulübün bonservisi Chelsea'de bulunan golcü futbolcu Michy Batshuayi ile ilgilendiğini ifade etti.
"LEEDS İÇİN MÜKEMMEL OLUR!"
Football Insider'a konuşan Kenny, bir süredir Leeds United'ın transfer gündeminde bulunan Batshuayi'nin çok iyi bir oyuncu olduğunu söyledi ve olası transferi 'mükemmel' olarak nitelendirdi.
Forvet mevkisinde oynayan futbolcuların düzenli bir şekilde forma giymesi gerektiğini ifade eden Kenny, "Batshuayi ligi biliyor. Premier Lig de dahil olmak üzere gittiği her yerde goller attı ve Chelsea onun gitmesine izin verirse Leeds'e imza atmak isteyecektir." dedi.
Batshuayi, Patrick Bamford'un sakatlık sorunları nedeniyle yeni bir golcü arayışında olan Leeds için iyi bir alternatif olarak görülüyor.
Bu sezon Süper Lig'de 28 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.