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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sezon sonunda masaya oturulacak! Peter Barath...

Spor haberi... Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken transfer hareketliliği de hız kazanmış durumda. Yeni sezonda şampiyon bir kadro kurmak için Valerien Ismael yönetiminde transfer temaslarını sürdüren Beşiktaş'ta da yeni bir isim listeye alındı. Alınan bilgiye göre; Siyah-Beyazlı ekip Peter Barath'ı gündemine aldı. Siyah beyazlı ekip, 20 yaşındaki Macar orta saha ile sezon sonunda masaya oturmayı planlıyor. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sezon sonunda masaya oturulacak! Peter Barath...

Beşiktaş dış transfer için ciddi adımlar atıyor. Ismael'in istediği oyuncular için araştırmalarını yapan siyah beyazlılar, radarına Peter Barath'ı aldı. 20 yaşındaki Macar ön liberonun menajeri ile temas sağlanırken, oyuncu ile de görüşme yapılacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sezon sonunda masaya oturulacak! Peter Barath...

Debrecen ile Aralık 2022'ye kadar sözleşme maddesi bulunan genç futbolcu için kulübü de opsiyon maddesini kullanabilir.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sezon sonunda masaya oturulacak! Peter Barath...

Kartal'ın bu transferi 1 milyon euro'nun altında bonservise bitirmek istediği öğrenildi. Barath bu sezon ligde 27 maça çıkarken, 4 asist yaptı.

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