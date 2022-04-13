BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sezon sonunda masaya oturulacak! Peter Barath...

Beşiktaş dış transfer için ciddi adımlar atıyor. Ismael'in istediği oyuncular için araştırmalarını yapan siyah beyazlılar, radarına Peter Barath'ı aldı. 20 yaşındaki Macar ön liberonun menajeri ile temas sağlanırken, oyuncu ile de görüşme yapılacak.

Debrecen ile Aralık 2022'ye kadar sözleşme maddesi bulunan genç futbolcu için kulübü de opsiyon maddesini kullanabilir.