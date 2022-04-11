BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in teknik ekibine Nathan Kirby dahil oldu!

Beşiktaş'ta, yeni teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde çıkılan Trabzonspor maçında alınan beraberliğinin ardından Aytemiz Alanyaspor karşısındaki galibiyet ve sergilenen futbol yüzleri güldürürken, flaş bir gelişme de yaşandı.

Sabah'ta yer alan habere göre teknik direktör Valerien Ismael'in ekibine analist olarak Nathan Kirby de dahil oldu. Kirby'nin yanı sıra yardımcı antrenör Adam Murray ve atletik performans antrenörü Jonathan Northeast'in yer aldığı ekibe sezon sonu bir başka atletik performans antrenörü Jack Riley'in katılması bekleniyor.