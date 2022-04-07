BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a gol makinesi! Michael Olunga için harekete geçildi

Siyah-beyazlıların scout ekibi, Asya ve Güney ülkelerinde tanınan ve piyasası olan Michael Olunga'yı Ceyhun Kazancı'nın önüne koydu.

28 yaşında ve kariyerinin en olgun döneminde olduğundan bahsedildi. Fiziki özelliklerinin Süper Lig'e çok uygun olduğunun altı çizildi.