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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a gol makinesi! Michael Olunga için harekete geçildi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de bu sezon istikrarlı sonuçlar alamayan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarında gaza bastı. Siyah-beyazlılarda hedef bölge; forvet hattı. Kartal bir süredir Alexander Sörloth için görüşmelerini sürdürürken gündeme Michael Olunga da geldi. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 07:33
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a gol makinesi! Michael Olunga için harekete geçildi

Bu sezon tüm kulvarlarda erkenden havlu atan Beşiktaş'ta gelecek sezonun çalışmaları şimdiden başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a gol makinesi! Michael Olunga için harekete geçildi

Gelecek sezon Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi ile yola devam etmeyecek olan siyah-beyazlıların hedefindeki yeni isim ise belli oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a gol makinesi! Michael Olunga için harekete geçildi

Yeni Asır'da yer alan habere göre Trabzonspor'un eski yıldızı Alexander Sörloth'un transferi için görüşmelerini sürdüren İstanbul temsilcisinin gündemine gelen yeni isim, Katar ekibi Al-Duhail'de forma giyen Michael Olunga oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a gol makinesi! Michael Olunga için harekete geçildi

Siyah-beyazlıların scout ekibi, Asya ve Güney ülkelerinde tanınan ve piyasası olan Michael Olunga'yı Ceyhun Kazancı'nın önüne koydu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a gol makinesi! Michael Olunga için harekete geçildi

28 yaşında ve kariyerinin en olgun döneminde olduğundan bahsedildi. Fiziki özelliklerinin Süper Lig'e çok uygun olduğunun altı çizildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a gol makinesi! Michael Olunga için harekete geçildi

Ceyhun Kazancı'nın Michael Olunga için ilk araştırmalarını tamamladığı ve oyuncunun da kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini öğrendiği bildirildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a gol makinesi! Michael Olunga için harekete geçildi

24 MAÇTA 25 GOL ATTI

Beşiktaş'ta Alexander Sörloth transferinden sonuç alınamazsa, Michael Olunga için resmi girişimler başlayacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a gol makinesi! Michael Olunga için harekete geçildi

Al-Duhail forması giyen Olunga, bu sezon takımıyla çıktığı 24 maçta 25 gol attı ve 1 asist gerçekleştirdi.

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