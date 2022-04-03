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Beşiktaş'tan çifte stoper harekatı! Jan Vertonghen ve Milos Veljkovic...

Valerien Ismael'in göreve gelmesinin ardından 3'lü savunma sistemini uygulayacak olan Beşiktaş'ta stoper arayışları hız kazandı. Fransız teknik adamın isteği doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlılar, Jan Vertonghen ve Milos Veljkovic'i gündemine aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 06:50
Beşiktaş'tan çifte stoper harekatı! Jan Vertonghen ve Milos Veljkovic...

Siyah-beyazlılarda Fransız teknik adam Valerien Ismael'in göreve gelmesinin ardından transfer için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Savunmaya takviye isteyen siyah-beyazlılar, Ismael'in üçlü savunma sistemine uygun isimler için temaslara başladı.

Beşiktaş'tan çifte stoper harekatı! Jan Vertonghen ve Milos Veljkovic...

Kara Kartal, ilk olarak Tottenham'dan ayrılıp sezon başında Benfica'ya geçen tecrübeli stoper Jan Vertonghen'i gündemine aldı.

Beşiktaş'tan çifte stoper harekatı! Jan Vertonghen ve Milos Veljkovic...

SAĞ YA DA SOL FARK ETMİYOR
34 yaşındaki futbolcunun Portekiz ekibi ile gelecek sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunurken, bonservis sorununu çözmesi halinde harekete geçilecek.

Beşiktaş'tan çifte stoper harekatı! Jan Vertonghen ve Milos Veljkovic...

Beşiktaş'ın savunmada gündemine aldığı bir diğer isim ise Werder Bremen forması giyen Milos Veljkovic...

Beşiktaş'tan çifte stoper harekatı! Jan Vertonghen ve Milos Veljkovic...

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanacak.

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