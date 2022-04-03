Beşiktaş'tan çifte stoper harekatı! Jan Vertonghen ve Milos Veljkovic...

Siyah-beyazlılarda Fransız teknik adam Valerien Ismael'in göreve gelmesinin ardından transfer için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Savunmaya takviye isteyen siyah-beyazlılar, Ismael'in üçlü savunma sistemine uygun isimler için temaslara başladı.