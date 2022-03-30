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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Trabzonspor derbisi yorumu! "Kendimizi çok şartladık"

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarına konuştu. Hafta sonu oynanacak Trabzonspor derbisiyle ilgili konuşan Çebi, "Yeni gelen hocamızın da yeni bir başlangıç yapma ihtimali çok kuvvetli. Liderin sahasında maçımızı kazanarak geriye gelmek istiyoruz." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 20:30 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 20:48
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Trabzonspor derbisi yorumu! "Kendimizi çok şartladık"

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yaptığı toplantıyla ilgili bilgi veren Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Gündem en son Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile ilgiliydi. Tahkim Kurulu'nun aldığı kararla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Yayıncı kuruluşla ilgili ihaleleri kendi aramızda konuştuk. Gündem bu 2 maddeden oluşuyordu. Sanıyorum Kulüpler Birliği Başkanı bu konuda açıklamasını yapacaktır. Onun söylemleri özet olacaktır" ifadelerini kullandı.

"YENİ HOCAMIZLA BİRLİKTE DEĞİŞİK BİR OYUN İZLEYEBİLİRİZ"
"Önemli bir maç. Biz o maçı almak zorundayız. Çok şartlandırdık, çok istiyoruz. Evet Trabzonspor iyi takım ama Beşiktaş'ın da çok iyi bir takım olduğunu herkes biliyordur. Talihsizlikler oldu. Bu talihsizliklerin Trabzonspor maçında kırılacağını umuyorum.

Beşiktaş başkanıyım, Beşiktaş'ın başarısını çok istiyorum. Dolayısıyla içimde böyle bir his var. Yeni gelen hocamızın da yeni bir başlangıç yapma ihtimali çok kuvvetli. Değişik bir oyun seyredebiliriz. Ben de merak ediyorum. Liderin sahasında maçımızı kazanarak geriye gelmek, planımız, hedefimiz, arzumuz, isteğimiz."

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