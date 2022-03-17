TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'ın Anderson Talisca yarışı!

Beşiktaş 'ın eski yıldızı için transferde büyük savaş kapıda... Brezilyalı oyuncu, kulübü Al Nassr ile köprüleri atmak üzere.

Takvim'in haberine göre; Talisca ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Galatasaray Brezilyalı yıldızı sezon sonunda renklerine bağlamak için şimdiden kolları sıvamış durumda.