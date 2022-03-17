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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'ın Anderson Talisca yarışı!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, Al Nassr ile yollarını ayırmak üzere... Beşiktaş ve Galatasaray, Brezilyalı futbolcuyu transfer etmek için büyük savaş veriyor. Galatasaray, hem Gedson Fernandes transferinden hem de derbideki erteleme polemiği nedeniyle ezeli rakibine transferde darbe indirmek istiyor. Beşiktaş ise eski oyuncusunu transfer ederek önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında bir adım öne geçmeyi planlıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'ın Anderson Talisca yarışı!

Beşiktaş'ın eski yıldızı için transferde büyük savaş kapıda... Brezilyalı oyuncu, kulübü Al Nassr ile köprüleri atmak üzere.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'ın Anderson Talisca yarışı!

Yıldız oyuncunun menajerinin önümüzdeki günlerde Al Nassr yetkilileriyle bir araya gelmesi ve ayrılığı resmileşmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'ın Anderson Talisca yarışı!

Takvim'in haberine göre; Talisca ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Galatasaray Brezilyalı yıldızı sezon sonunda renklerine bağlamak için şimdiden kolları sıvamış durumda.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'ın Anderson Talisca yarışı!

Galatasaray, hem Gedson Fernandes transferinden hem de derbideki erteleme polemiği nedeniyle ezeli rakibine transferde darbe indirmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'ın Anderson Talisca yarışı!

Beşiktaş ise eski oyuncusunu transfer ederek önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında bir adım öne geçmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'ın Anderson Talisca yarışı!

Josef ve Gedson Fernandes ile orta sahası güçlenecek Kartal, Talisca ile birlikte 'Rüya Takım'ı oluşturmayı planlıyor.

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