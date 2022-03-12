Başkan’dan moral yemeği

Beşiktaş'ta tüm gözler pazartesi günü oynanacak olan G.Saray derbisine çevrilmiş durumda. Siyah-beyazlılarda derbi maçı öncesinde birlik-beraberlik mesajları verilmeye devam ediyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray maçı hazırlıklarını Vodafone Park'taki antrenmanla sürdüren futbol takımı ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Yöneticiler Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan ile Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da yemekte yer aldı. Başkan Ahmet Nur Çebi, sıcak bir ortamda gerçekleşen yemekte futbolcuların masalarına tek tek giderken, sohbet ettiği Teknik Direktör Önder Karaveli ve teknik ekibe de G.Saray maçında başarılar diledi. Bu arada Başkan Çebi ve Sportif Direktör Kazancı, dün sabah Vodafone Park'ta yapılan antrenmanı saha kenarından takip etti.