BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Jeremain Lens’in o sözleri alay konusu oldu! Sözleşme...

ESPN 'e konuşan 34 yaşındaki oyuncu "Takımdan atıldım ve ayrı antrenmanlara başladım. Ama ne yazık ki başka bir takıma transfer olamadım. Kimseye çamur atmak istemiyorum. Ancak gitmemi istiyorlar,

Beşiktaş benim maaşımı ödemekten kurtulmak istiyor. Şu anda iyi bir para (Senelik 1.8 milyon euro) kazandığımı düşünüyorum. Daha önce ayrılmayı düşünmüyordum ancak şimdi çok para kazanıp oynayamamaktansa, yüzde 10 indirimi tercih ederim" ifadelerini kullandı.