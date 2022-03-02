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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Jeremain Lens’in o sözleri alay konusu oldu! Sözleşme...

Beşiktaş'ta sezon başında kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, ESPN’e flaş açıklamalarda bulundu. Hollandalı yıldızın, sözleşmesiyle ilgili sarf ettiği indirim sözleri alay konusu oldu. İşte Lens'in gündem yaratan o açıklamaları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Jeremain Lens’in o sözleri alay konusu oldu! Sözleşme...
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Beşiktaş'ın Eylül 2020'de kadro dışı bıraktığı Jeremain Lens, flaş açıklamalarda bulundu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Jeremain Lens’in o sözleri alay konusu oldu! Sözleşme...

ESPN'e konuşan 34 yaşındaki oyuncu "Takımdan atıldım ve ayrı antrenmanlara başladım. Ama ne yazık ki başka bir takıma transfer olamadım. Kimseye çamur atmak istemiyorum. Ancak gitmemi istiyorlar,

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Jeremain Lens’in o sözleri alay konusu oldu! Sözleşme...

Beşiktaş benim maaşımı ödemekten kurtulmak istiyor. Şu anda iyi bir para (Senelik 1.8 milyon euro) kazandığımı düşünüyorum. Daha önce ayrılmayı düşünmüyordum ancak şimdi çok para kazanıp oynayamamaktansa, yüzde 10 indirimi tercih ederim" ifadelerini kullandı.

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