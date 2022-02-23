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Alexander Sörloth adım adım Beşiktaş'a! O karar...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Sezon sonunda Norveçli golcü Alexander Sörloth'u transfer etmek isteyen Kara Kartal'a, müjde geldi. Şu anda La Liga ekibi Real Sociedad'da forma giyen Alexander Sörloth'un, kariyerine İspanya'da devam edemeyeceği dile getiriliyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 15:26
Alexander Sörloth adım adım Beşiktaş'a! O karar...

Beşiktaş'ın sezon sonunda bir forvet takviyesi yapmak istediği bilinirken, gündeminde bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Alexander Sörlot'u aldığı ifade edilmişti.

Alexander Sörloth adım adım Beşiktaş'a! O karar...

Siyah beyazlıların, Batshuayi'yi Chelsea'ye göndererek yerini yıldız isimle dolduracağı ifade edilmişti. Bunun ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Alexander Sörloth adım adım Beşiktaş'a! O karar...

SOCIEDAD MEMNUN KALMADI
Bilbao'nun Sociedad'ı 4-0 yendiği maçta 72 dakika sahada kalan Norveçli golcü 5.87'lik notuyla sahanın en kötü ismi oldu. Bununla beraber La Liga ekibinin, yıldız golcünün satın alma opsiyonunu tamamlamayacağı aktarıldı.

Alexander Sörloth adım adım Beşiktaş'a! O karar...

ŞİMDİ NE OLACAK?
Alman ekibi RB Leipzig'den kiralık transfer edilen Aleksander Sörloth'un, satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Bu durumda Beşiktaş'ın transferde eli bir hayli güçlenecek.

Alexander Sörloth adım adım Beşiktaş'a! O karar...

Sörloth, bu sezon toplamda 29 maça çıkarken 5 gol 1 asist üretmişti.

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