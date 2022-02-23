Alexander Sörloth adım adım Beşiktaş'a! O karar...

Beşiktaş'ın sezon sonunda bir forvet takviyesi yapmak istediği bilinirken, gündeminde bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Alexander Sörlot'u aldığı ifade edilmişti.
Siyah beyazlıların, Batshuayi'yi Chelsea'ye göndererek yerini yıldız isimle dolduracağı ifade edilmişti. Bunun ardından yeni bir gelişme yaşandı.
SOCIEDAD MEMNUN KALMADI
Bilbao'nun Sociedad'ı 4-0 yendiği maçta 72 dakika sahada kalan Norveçli golcü 5.87'lik notuyla sahanın en kötü ismi oldu. Bununla beraber La Liga ekibinin, yıldız golcünün satın alma opsiyonunu tamamlamayacağı aktarıldı.