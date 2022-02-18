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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Gue-sung Cho'yu transfer etmek istiyor

Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta tüm planlar yeni sezona göre yapılıyor. Gelecek sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılarda gündem Gue-sung Cho... Kara Kartal, Güney Koreli yıldız Gue-sung Cho'yu yakın takine aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 11:22
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Gue-sung Cho'yu transfer etmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de üst sıraları zorlayan Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Gue-sung Cho'yu transfer etmek istiyor

Siyah-beyazlı ekibin izleme komitesi Güney Kore'nin sol kanat forveti Gue-sung Cho'yu yakın takibe aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Gue-sung Cho'yu transfer etmek istiyor

Yeni Asır'ın haberine göre; Antalya'da devre arası kampına katılan Güney Kore'nin 1.88'lik yıldızını yakın takibine alan scout ekibi 24 yaşındaki futbolcu için oldukça olumlu bir rapor hazırladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Gue-sung Cho'yu transfer etmek istiyor

Komite, İzlanda maçında forvet oynayıp gol atan, Moldova karşısında ise çift forvette başarılı olan Cho'nun, Kore Ligi'ndeki maçlarının WyScout üzerinden izlemesini yaptı. Kore'de Jeonbuk Hyundai ekibinde forma giyen futbolcu için yönetimin sezon sonu gelmeden girişimde bulunması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Gue-sung Cho'yu transfer etmek istiyor

Larin gibi sol kanat forvet özelliği olan futbolcunun da Beşiktaş'a transferine sıcak bakabileceği belirtildi. 2013 yılından bu yana Güney Kore'de profesyonel olarak forma giyen genç oyuncu ülke dışına henüz çıkmadı.

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