Milli takım sürpriz değil

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, BeIN Sports'a flaş açıklamalarda bulundu. Milli takıma çağrılmasının sürpriz olmadığını belirten genç oyuncu, "Top toplayıcı olarak gittiğimde koşarak gidiyorduk stada. A Milli Takıma çağrılmayı bekliyordum. Sahada iyi performans gösterdiğim için beklediğim bir yerdi. Oraya çağrılmak bambaşka bir duygu. Çok üst düzey oyunlar ve ülkenizi temsil ediyorsunuz" dedi. Ersin, Şampiyonlar Ligi için de şu yorumu yaptı: "Şampiyonlar Ligi'nde ilk üç maçın iyi geçtiğini düşünüyorum kendi adıma çünkü en çok kurtarış yapanlar listesinde ilk 3-4'teydim. Şampiyonlar Ligi bir genç için bambaşka bir yer. Orada da işler iyi gitmedi sonra ligdeki bazı maçlara da yansıdı bu ama şimdi biraz daha toparladık."

HEPİMİZ ÜZÜLDÜK

Beşiktaş'ta sezona iyi başlamıştık ama sonrasında Kovid-19 geldi, sakatlıklar geldi ve istemediğimiz sonuçlar almaya başladık. Kötü sonuçlar oldu mu herkes üzülüyor çünkü taraftarın bizden bir beklentisi var. Bizim de bunun karşılığını vermemiz lazım. Şuan biraz altta kaldık ama 3 puanlı sistemde ne zaman ne olacağı belli değil. Adım adım gidebiliriz.

AYAKLARIMI GELİŞTİRİYORUM

A takım seviyesinde baskı altında oynamak size bazen hatalar yaptırabiliyor. Yan toplar da sıkıntım olduğunu söylüyorlar. Üç yan top alırsın konuşulmaz, bir tane alamazsın hemen eleştiriler başlar. Kendimi geliştirmem gereken şey ayaklarım. Ayaklarımı daha iyi kullanmam gerekiyor bunun üzerinde daha sıkı bir şekilde çalışıyorum.

SERGEN HOCAMIZ ARKAMIZDA DURDU

Sergen hocaya ve ekibine teşekkür ediyorum. Onlar da bizimle sürekli iletişim halindeydi. Arkamızda durdular. Bir genç oyuncuya şampiyonluğa oynayan bir kulüpte 'ben güveniyorum bununla oynayacağım' demesi önemliydi. Avrupa hayalim var ama şu an Beşiktaş'a odaklandım. Sıradaki Antalyaspor maçı benim için daha önemli.