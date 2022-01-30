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Beşiktaşlı Cyle Larin Kanada Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu oldu

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Kanada Milli Takım tarihine geçti. Başarılı forvet, ABD'ye attığı golle Kanada tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 00:34 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 00:37
Beşiktaşlı Cyle Larin Kanada Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu oldu

Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin, Kanada Milli Takımı formasıyla gollerine devam ediyor.

Kanada'nın, Dünya Kupası CONCACAF elemelerinde ABD'yi konuk ettiği maçta Jonathan David'in asistinde 7. dakikada topu filelere gönderen Cyle Larin, Kanada Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu unvanını eline geçirdi.

26 yaşındaki futbolcu çıktığı 45 maçta 23 gol kaydetti ve rekorun yeni sahibi oldu. 1998-2015 yılları arası milli takım formasını 81 kez giyen Dwayne De Rosario attığı 22 golle unvanı elinde bulunduruyordu.

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