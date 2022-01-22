‘Hikayeleriyle ilham veriyor’

VodafoneTürkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, tüm alanlarda cinsiyet eşitliğini savunmaya devam ettikleri gibi futbolda da kadınların varlığını desteklemek ve artırmak istediklerini bildirdi. Şahin, "Tam olarak yaratmak istediğimiz etki, bu başarı hikayeleriyle ilham vermekti. Belgeselimizin, bu yolda ilerlemek isteyen kız çocuklarımıza ve genç kızlarımıza ilham olmasını diliyoruz" dedi.



Vodafone'un kadınların güçlenmesi vizyonuyla yaklaşık 9 yıldır tam destek verdiği Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı ile çekilen 20 dakikalık "Ben Varım" belgeseli, 4 haftalık süre içerisinde 3,3 milyon izlenmeye ulaştı. Her alanda cinsiyetçi algının kırılması hedefiyle başlatılan belgeselde, "Eşitlik için Ben Varım" diyen kadınların hikayesi anlatılıyor.