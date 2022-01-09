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Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı sonrası Güven Yalçın: "Kendimi yere atsam mı diye düşündüm"

Beşiktaşlı Güven Yalçın, Çaykur Rizespor ile oynadıkları ve 2-2'lik beraberlikle tamamlanan Süper Lig 20 hafta maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 21:29
Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı sonrası Güven Yalçın: "Kendimi yere atsam mı diye düşündüm"

Maç sonu yayıncı kuruluş mikrofonuna konuşan siyah beyazlı oyuncu "Biz topu iyi kullandık. Ceza sahasına çok girdik. 1-2 gol daha atabilirdik. Benim düşüncem çok gereksizce goller yedik. 2-0'ı bitirirsin ama futbol bazen böyle, hiçbir şeyden gereksiz goller yiyorsun. Sonra atamadıklarını arıyorsun" şeklinde konuştu.

Kaçırdığı gol pozisyonu hakkında da bir itirafta bulunan Güven Yalçın "Gole gidiyordum, birisi çekti beni. 'Atayım mı kendimi' dedim. 'Gideyim' dedim. 2-1'di. Gol atmak da vardı. Gökhan Akkan ağabey doğru köşeyi seçti" ifadelerini kullandı.

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