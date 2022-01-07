BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ 🔥 | Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Wesley, Cenk Tosun, Luuk de Jong...

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Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin altında kalan Beşiktaş, özellikle forvet bölgesine acil takviye yapmak istiyor. Beşiktaş'ın transfer listesinde yıldız isimer yer alıyor. İşte detaylar...

WESLEY

Yönetimin "Fırsat transfer olursa yapabiliriz" açıklamasının ardından gündeme gelen son isim Brezilyalı forvet Wesley oldu. Club Brugge ile kiralık sözleşmesini fesheden Wesley, siyah-beyazlıların gündemine geldi.

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LUUK DE JONG

İspanyol basını, Hollandalı golcünün Cadiz'e gitmek yerine daha iyi bir meydan okuma istediğini ve bu doğrultuda ligde 19. sırada bulunan Cadiz'in öncelikli hedefi olmadığını yazdı. 31 yaşındaki oyuncu Cadiz'i reddetti ve önündeki iki seçenek olarak Fenerbahçe ve Beşiktaş kaldı.

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EKUBAN

Beşiktaş, forvet hattına bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Ekuban'ı katmak istiyor. Genoa ile görüşmeler devam ediyor.

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CENK TOSUN

Bu sezon yerli bir forvet de almak isteyen Beşiktaş, Cenk Tosun'u yeniden takıma katmak istiyor. Öte yandan Süper Kupa'nın ardından Josef de Souza, Cenk Tosun'a çağrı yapmıştı. Josef de Souza, Alex Teixeira'nın transferinde de büyük rol oynamıştı.



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