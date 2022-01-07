TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Wesley harekatı!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yönetimin "Fırsat transfer olursa yapabiliriz" açıklamasının ardından gündeme gelen son isim Brezilyalı forvet Wesley oldu. Club Brugge ile kiralık sözleşmesini fesheden Wesley, siyah-beyazlıların gündemine geldi.

Menajerler, Aston Villa'nın 2019 yılında 25 milyon euro'ya aldıkları Brezilyalı golcüyü kadroda düşünmediklerini iletti. Oldukça uygun şartlarda 1.5 yıllığına Beşiktaş'a kiralık getirebileceklerini söyledi. Hatta aynı menajerler temas kurdukları siyah-beyazlı yöneticilere, yıllık maaşının bir kısmının da Aston Villa tarafından ödenebileceği bilgisini verdi.