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Transfer haberleri | Luuk de Jong Beşiktaş için o takımı reddetti!

Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, Süper Kupa'da penaltı atışları sonucunda Antalyaspor'u mağlup etti. Gözünü ara transfere çeviren siyah beyazlılar, gündemine Luuk de Jong'u almıştı. İspanya basınına göre yıldız golcü Beşiktaş için Cadiz'i reddetti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 09:38
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Transfer haberleri | Luuk de Jong Beşiktaş için o takımı reddetti!

Süper Kupa'yı kazanan ve tarihinde ilk kez 3'leme yapan Beşiktaş, gözünü transfere çevirdi. Kartal, kadrosunu bir golcüyle daha güçlendirmek isterken gündemdeki isim Luuk de Jong'tu.

Transfer haberleri | Luuk de Jong Beşiktaş için o takımı reddetti!

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ...

İspanyol basını, Hollandalı golcünün Cadiz'e gitmek yerine daha iyi bir meydan okuma istediğini ve bu doğrultuda ligde 19. sırada bulunan Cadiz'in öncelikli hedefi olmadığını yazdı.

31 yaşındaki oyuncu Cadiz'i reddetti ve önündeki iki seçenek olarak Fenerbahçe ve Beşiktaş kaldı.

Transfer haberleri | Luuk de Jong Beşiktaş için o takımı reddetti!

"BÖYLE TAKIMLARA GELMEK İSTEMİYORLAR"

Cadiz baş antrenörü Alvaro Cervera tüm olup bitenlerin farkında. Takımının kendi sahasında Sevilla'ya karşı oynayacağı maçın öncesinde, kulübün de Jong gibi oyuncuları çekecek konumda olmadığını itiraf etti.

Cervera yaptığı açıklamada, "Bu yıl transfer pazarının durumu daha karmaşık çünkü tablonun çok altındayız ve oyuncular böyle takımlara gelmekten hoşlanmıyorlar" dedi.

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