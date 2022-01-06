Transfer haberleri | Luuk de Jong Beşiktaş için o takımı reddetti!

Süper Kupa 'yı kazanan ve tarihinde ilk kez 3'leme yapan Beşiktaş , gözünü transfere çevirdi. Kartal , kadrosunu bir golcüyle daha güçlendirmek isterken gündemdeki isim Luuk de Jong 'tu.

31 yaşındaki oyuncu Cadiz'i reddetti ve önündeki iki seçenek olarak Fenerbahçe ve Beşiktaş kaldı.

İspanyol basını, Hollandalı golcünün Cadiz'e gitmek yerine daha iyi bir meydan okuma istediğini ve bu doğrultuda ligde 19. sırada bulunan Cadiz'in öncelikli hedefi olmadığını yazdı.

"BÖYLE TAKIMLARA GELMEK İSTEMİYORLAR"

Cadiz baş antrenörü Alvaro Cervera tüm olup bitenlerin farkında. Takımının kendi sahasında Sevilla'ya karşı oynayacağı maçın öncesinde, kulübün de Jong gibi oyuncuları çekecek konumda olmadığını itiraf etti.

Cervera yaptığı açıklamada, "Bu yıl transfer pazarının durumu daha karmaşık çünkü tablonun çok altındayız ve oyuncular böyle takımlara gelmekten hoşlanmıyorlar" dedi.