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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida İngiltere yolcusu! Gözler yönetimde

Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Domagoj Vida'yla henüz anlaşma sağlayamazken, Hırvat futbolcuya sürpriz bir talip çıktı. İngiltere Premier Lig ekibi Watford, tecrübeli stoperi kadrosuna katmak isterken, transfer için siyah-beyazlı yönetimin kararı bekleniyor...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida İngiltere yolcusu! İşte o teklif

Sezon başında Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katan Watford, ara transfer dönemi hedefini de Türkiye'den belirledi. Watford, Beşiktaş'ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida İngiltere yolcusu! İşte o teklif

RANIERI ÇOK İSTİYOR

İngiliz gazetesi Daily Mail'de yer alan ve Takvim Gazetesi'nin derlediği habere göre Watford Menajeri Claudio Ranieri'nin Hırvat stoper Domagoj Vida'yı kadrosuna katmak istediğini manşetlerine taşıdı. 2017- 18 sezonunun ara transfer döneminde Dinamo Kiev'den bedelsiz olarak Beşiktaş kadrosuna katılan Domagoj Vida'nın Siyah-Beyazlılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bu sezon Beşiktaş forması altında 18 maça çıkan Vida ile yeni sözleşme görüşmelerinden henüz resmî anlamda olumlu bir sonuç çıkmazken Watford'un devre arasında bu transferi bitirmek istediği ifade ediliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida İngiltere yolcusu! İşte o teklif

BU HAFTA ÇOK KRİTİK

Yıllık 3.2 milyon Euro ücreti olan Vida'nın Beşiktaş'tan yaklaşık 1.6 milyon Euro alacağı olduğu, bu paradan vazgeçmesi karşılığında yönetimin bu transfere izin verebileceği belirtiliyor. Kesin durumun bu hafta içinde Vida ile yapılacak görüşmelerin ardından ortaya çıkacağı, Hırvat stoperden ciddi ücret indirimi isteneceği de gelen haberler arasında.

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