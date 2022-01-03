BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida İngiltere yolcusu! Gözler yönetimde

Sezon başında Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katan Watford, ara transfer dönemi hedefini de Türkiye'den belirledi. Watford, Beşiktaş'ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor.





RANIERI ÇOK İSTİYOR



İngiliz gazetesi Daily Mail'de yer alan ve Takvim Gazetesi'nin derlediği habere göre Watford Menajeri Claudio Ranieri'nin Hırvat stoper Domagoj Vida'yı kadrosuna katmak istediğini manşetlerine taşıdı. 2017- 18 sezonunun ara transfer döneminde Dinamo Kiev'den bedelsiz olarak Beşiktaş kadrosuna katılan Domagoj Vida'nın Siyah-Beyazlılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bu sezon Beşiktaş forması altında 18 maça çıkan Vida ile yeni sözleşme görüşmelerinden henüz resmî anlamda olumlu bir sonuç çıkmazken Watford'un devre arasında bu transferi bitirmek istediği ifade ediliyor.



