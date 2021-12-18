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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin taktiği belirlendi!

Son dakika spor haberi: Geçen haftaki Kayseri zaferinin üstüne Fenerbahçe derbisini de kazanıp seri başlatmak isteyen Beşiktaş, hücum yapacak. Amaç rakibi yormak. Şut ise serbest... Deplasmanda olmasına rağmen takımı atak sistemi üzerine oynatmanın planlarını yapan Önder Karaveli'nin takımdan oyunu rakip yarı alana yıkıp, topun mutlak hakimi olmalarını istediği kaydedildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin taktiği belirlendi!

Beşiktaş'ta yeni hoca beklenedursun, kulübün en önemli önceliği yarınki Fenerbahçe karşılaşması... Yılın son derbisinde sarı-lacivertli takımın konuğu olacak Kartallar'da geçen hafta geriden gelip 4-2 kazanılan Kayserispor zaferinin öz güveni de var.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin taktiği belirlendi!

Bu motivasyonla derbiye hazırlanıp yine galip gelerek seri başlatmak isteyen siyah-beyazlılarda taktik provalar tüm hızıyla sürerken, oynanacak sistem üzerinde duruluyor. Fotomaç'ın haberine göre, teknik sorumlu Önder Karaveli hücum düşünüyor.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin taktiği belirlendi!

ATIBA, OZİ VE VIDA GÖREVE!
Deplasmanda olmasına rağmen takımı atak sistemi üzerine oynatmanın planlarını yapan Karaveli'nin takımdan oyunu rakip yarı alana yıkıp, topun mutlak hakimi olmalarını istediği kaydedildi. Bol pas yaparak Fenerbahçe'yi yormayı planlayan siyah-beyazlı hocanın, futbolculara mümkün olan her fırsatta şut çekmeleri talimatı verdiği de bildirildi.

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