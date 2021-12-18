Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin taktiği belirlendi!

Beşiktaş'ta yeni hoca beklenedursun, kulübün en önemli önceliği yarınki Fenerbahçe karşılaşması... Yılın son derbisinde sarı-lacivertli takımın konuğu olacak Kartallar'da geçen hafta geriden gelip 4-2 kazanılan Kayserispor zaferinin öz güveni de var.

Bu motivasyonla derbiye hazırlanıp yine galip gelerek seri başlatmak isteyen siyah-beyazlılarda taktik provalar tüm hızıyla sürerken, oynanacak sistem üzerinde duruluyor. Fotomaç'ın haberine göre, teknik sorumlu Önder Karaveli hücum düşünüyor.

