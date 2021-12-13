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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş için teknik direktör iddiası! Guti Hernandez...

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar iki kez geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş'ta gündem ise teknik direktör... Kara Kartal'da Sergen Yalçın'dan boşana koltuğuna kimi getireceği henüz netleşmedi. İspanyol basını da siyah-beyazlıların eski futbolcusu Guti Hernandez ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. (Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 09:06
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş için teknik direktör iddiası! Guti Hernandez...

Sergen Yalçın'la yolların ayrılması sonrasında takımın başına yeni bir teknik direktör getirmek için yoğun çalışmada bulunan siyah beyazlılar, ilk olarak yabancı isimler üzerine planlama yapmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş için teknik direktör iddiası! Guti Hernandez...

Bu doğrultuda; Slaven Bilic ve Edin Terzic gibi isimlerle görüşüp maliyet sebebiyle diğer adaylara yönelen idareciler, listede yer alan teknik direktörleri ikna etme konusunda bütçeye takılıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş için teknik direktör iddiası! Guti Hernandez...

Norwich City'den ayrılan Alman teknik adam Daniel Farke için yoğun çalışmada bulunan yönetim, tecrübeli ismin yüksek maaş beklentisi sebebiyle bu isimden de geri adım attı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş için teknik direktör iddiası! Guti Hernandez...

İSPANYOLLARDAN GUTI İDDİASI

İspanyol basınında yer alan haberde, Beşiktaş için Guti Hernandez iddiası geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş için teknik direktör iddiası! Guti Hernandez...

Haberde, Beşiktaş'ın takımın başına Guti Hernandez'i getirme düşüncesinin olduğu vurgulandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş için teknik direktör iddiası! Guti Hernandez...

Ayrıca, Kasımpaşa'nın da tecrübeli isimle görüştüğü fakat olumsuz yanıt aldığı iddia edildi.

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