BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş için teknik direktör iddiası! Guti Hernandez...

Sergen Yalçın'la yolların ayrılması sonrasında takımın başına yeni bir teknik direktör getirmek için yoğun çalışmada bulunan siyah beyazlılar, ilk olarak yabancı isimler üzerine planlama yapmıştı.
Sergen Yalçın'la yolların ayrılması sonrasında takımın başına yeni bir teknik direktör getirmek için yoğun çalışmada bulunan siyah beyazlılar, ilk olarak yabancı isimler üzerine planlama yapmıştı.
Bu doğrultuda; Slaven Bilic ve Edin Terzic gibi isimlerle görüşüp maliyet sebebiyle diğer adaylara yönelen idareciler, listede yer alan teknik direktörleri ikna etme konusunda bütçeye takılıyor.
Norwich City'den ayrılan Alman teknik adam Daniel Farke için yoğun çalışmada bulunan yönetim, tecrübeli ismin yüksek maaş beklentisi sebebiyle bu isimden de geri adım attı.
İSPANYOLLARDAN GUTI İDDİASI
İspanyol basınında yer alan haberde, Beşiktaş için Guti Hernandez iddiası geldi.
Haberde, Beşiktaş'ın takımın başına Guti Hernandez'i getirme düşüncesinin olduğu vurgulandı.
Ayrıca, Kasımpaşa'nın da tecrübeli isimle görüştüğü fakat olumsuz yanıt aldığı iddia edildi.