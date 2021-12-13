BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş için teknik direktör iddiası! Guti Hernandez...

Sergen Yalçın'la yolların ayrılması sonrasında takımın başına yeni bir teknik direktör getirmek için yoğun çalışmada bulunan siyah beyazlılar, ilk olarak yabancı isimler üzerine planlama yapmıştı.

Bu doğrultuda; Slaven Bilic ve Edin Terzic gibi isimlerle görüşüp maliyet sebebiyle diğer adaylara yönelen idareciler, listede yer alan teknik direktörleri ikna etme konusunda bütçeye takılıyor.