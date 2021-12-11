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New York’tan 23’lük forvet!

Kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
New York’tan 23’lük forvet!
Kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Gol yollarında sıkıntı çeken siyah- beyazlılar arayışlarını sürdürüyor. ABD basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın gündeminde Valentin Castellanos'un olduğu iddia edildi. Beşiktaş'ın, New York City forması giyen 23 yaşındaki Arjantinli golcü için yaptığı teklifin değerlendirmeye alındığı yazıldı. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan golcü futbolcu 35 karşılaşmada 22 gol 8 asistlik performans sergiledi.
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