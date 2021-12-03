Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Kasımpaşa maçı öncesi konuştu

Kasımpaşa Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İŞTE YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI:

Çok farklı bir hafta yaşamadık, antrenmanlarımızı sürdürdük. Bazı oyuncularımızın sıkıntıları vardı onları bekledik. Farklı bir şey yapmadık, yine aynı antrenman. Bazı oyuncuları dinlendirdik.

Taraftarın desteği çok önemli, oyunculara iyi motivasyon oluyor. Onların desteğine ihtiyacımız var. Bu girdaptan birlikte çıkabiliriz.

Kazanmamız gereken bir maç, bütün hazırlıklarımızı da yaptık. Kasımpaşa çok koşan ve hücuma hızlı çıkan bir takım. Kaybetme lüksümüz yok, kazanmamız gerekiyor. Umarım kazanırız.