Beşiktaş'tan loca hamlesi

Pandemi döneminde çok uzun süre tribün gelirlerinden mahrum kalan ve ardından döviz kurunda yaşanan artış nedeniyle borçları katlanan Beşiktaş'ta yönetim yeni gelir kaynağı yaratmak için harekete geçti. Siyah beyazlılar daha önce Vodafone Park'ta 1903 Tribünü olan alanda inşaata başlayarak o bölgeye 25 adet loca yapacak. Çalışmalar hızlanırken inşaat süresince o bölge beyaz branda ile örtüldü ve taraftara kapandı. Yönetim buradan yaklaşık 6 ile 7 milyon TL arasında gelir bekliyor. BU arada Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta sıfır puan alınması nedeniyle UEFA'nın ödeyeceği primden oldu. Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda çıktığı 5 maçtan da yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlılar yine puan ve primle tanışamadı. Siyah- beyazlıların dev turnuvadaki toplam para ödülü kaybı 11.2 milyon euro'ya (151 milyon lira) ulaştı.