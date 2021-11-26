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Beşiktaş'tan flaş hamle! 7 milyon lira..

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, artan döviz kurları ve Bankalar Birliği'ne olan borçlar nedeniyle ek gelirleri artırmak için kolları sıvadı. Başkan Çebi'nin, Vodafone Park'a 25 adet yeni loca yaptırarak kulübün kasasına 7 milyon lira ek gelir sağlamayı hedeflediği ortaya çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 16:52
Beşiktaş'tan flaş hamle! 7 milyon lira..

Pandemi döneminde çok uzun süre tribün gelirlerinden mahrum kalan ve ardından döviz kurunda yaşanan artış nedeniyle borçları katlanan Beşiktaş'ta yönetim yeni gelir kaynağı yaratmak için harekete geçti.

25 ADET YENİ LOCA
Ajansspor'un haberine göre; siyah-beyazlılar daha önce Vodafone Park'ta 1903 Tribünü olan alanda inşaata başlayarak o bölgeye 25 adet loca yapacak.

7 MİLYON TL GELİR
Çalışmalar hızlanırken inşaat süresince o bölge beyaz branda ile örtüldü ve taraftara kapandı. Yönetim buradan yaklaşık 6 ile 7 milyon tl arasında gelir bekliyor.

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