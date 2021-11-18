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Barcelona'dan ayrılıyor Beşiktaş'a transfer oluyor! Luuk de Jong o tarihte...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, Miralem Pjanic'in ardından Barcelona'dan ayrılacak bir ismi daha getiriyor. İspanyol basını, kiralık oynadığı Barcelona’nın başına gelen Xavi’nin 31 yaşındaki golcü Luuk de Jong'u istemediği; bonservis sahibi Sevilla’nın da oyuncunun gitmesine sıcak baktığını duyurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 06:50
Barcelona'dan ayrılıyor Beşiktaş'a transfer oluyor! Luuk de Jong o tarihte...
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Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta, Luuk de Jong ismi yeniden listenin ilk sıralarına yükseldi. Sezon başında Beşiktaş 'ın forvet adayları arasında yer alan Hollandalı forvet, satın alma opsiyonu içeren bir kiralama sözleşmesi ile Barcelona'ya transfer olmuştu. Bu sezon bekleneni veremeyen 31 yaşındaki oyuncu için Katalan ekibinin yeni hocası Xavi Hernandez ile görüşmelerde bulunan Barcelona yönetimi, kısa süre içerisinde Luuk de Jong ile görüşüp takımdan gönderilmesi yönünde bir karar aldı. İspanyol basınında haberde, golcü oyuncunun yeni adresinin Türkiye olma ihtimalinin yükseldiği belirtildi.

Barcelona'dan ayrılıyor Beşiktaş'a transfer oluyor! Luuk de Jong o tarihte...

MAAŞI BÖLÜŞTÜRÜLECEK
Haberde Barcelona, oyuncunun sözleşmesini iptal ederse 31 yaşındaki forvet için bonservisini elinde bulunduran Sevilla'ya dönmek bir seçenek gibi görünse de; Sevilla Başkanı Castro'nun yıldız futbolcunun Ocak'ta başka bir takıma gitmesine izin vereceklerini söylediği belirtildi. Bu olasılık göz önüne alındığında, geçen yaz onunla imzalamaya çalışan Beşiktaş favori. Beşiktaş, Barcelona ile Sevilla arası De Jong'un yıllık maaşını bölüştürüp bir kısmını da üstlenerek tecrübeli oyuncuya ara transfer döneminde imza attırabilir. Siyahbeyazlılar şimdi Barça'nın bu kararı resmen açıklamasını bekliyor.

Barcelona'dan ayrılıyor Beşiktaş'a transfer oluyor! Luuk de Jong o tarihte...

Bu sezon forma giydiği Barcelona'da, La Liga ve Şampiyonlar Ligi maçlarında 9 kez forma şansı bulan Luuk de Jong, rakip fileleri sadece 1 kez havalandırabildi. Son golünü 26 Eylül'de 3-0 kazanılan Levante maçında kaydeden tecrübeli forvet, oynadığı 9 maçın hiç birinde 90 dakika sahada kalamadı.

Barcelona'dan ayrılıyor Beşiktaş'a transfer oluyor! Luuk de Jong o tarihte...

503 MAÇTA 202 GOL
De Jong, en çok golü PSV formasıyla buldu. PSV ile 204 maça çıkan Jong, fileleri tam 112 kez havalandırırken, 56 da asist yaptı. Luuk de Jong, profesyonel kulüp kariyerinde toplam 503 resmi karşılaşmada forma giydi.

Barcelona'dan ayrılıyor Beşiktaş'a transfer oluyor! Luuk de Jong o tarihte...

Bu periyotta rakip fileleri 202 kez havalandırmayı başaran Hollandalı forvet Luuk De Jong, 104 de asist katkısı yaptı ve toplamda 306 gole direkt olarak katkı sağlamış oldu..

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