Barcelona'dan ayrılıyor Beşiktaş'a transfer oluyor! Luuk de Jong o tarihte...

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Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta, Luuk de Jong ismi yeniden listenin ilk sıralarına yükseldi. Sezon başında Beşiktaş 'ın forvet adayları arasında yer alan Hollandalı forvet, satın alma opsiyonu içeren bir kiralama sözleşmesi ile Barcelona'ya transfer olmuştu. Bu sezon bekleneni veremeyen 31 yaşındaki oyuncu için Katalan ekibinin yeni hocası Xavi Hernandez ile görüşmelerde bulunan Barcelona yönetimi, kısa süre içerisinde Luuk de Jong ile görüşüp takımdan gönderilmesi yönünde bir karar aldı. İspanyol basınında haberde, golcü oyuncunun yeni adresinin Türkiye olma ihtimalinin yükseldiği belirtildi.

MAAŞI BÖLÜŞTÜRÜLECEK

Haberde Barcelona, oyuncunun sözleşmesini iptal ederse 31 yaşındaki forvet için bonservisini elinde bulunduran Sevilla'ya dönmek bir seçenek gibi görünse de; Sevilla Başkanı Castro'nun yıldız futbolcunun Ocak'ta başka bir takıma gitmesine izin vereceklerini söylediği belirtildi. Bu olasılık göz önüne alındığında, geçen yaz onunla imzalamaya çalışan Beşiktaş favori. Beşiktaş, Barcelona ile Sevilla arası De Jong'un yıllık maaşını bölüştürüp bir kısmını da üstlenerek tecrübeli oyuncuya ara transfer döneminde imza attırabilir. Siyahbeyazlılar şimdi Barça'nın bu kararı resmen açıklamasını bekliyor.

