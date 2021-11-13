BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Jeremain Lens gelişmesi! Devre arasına kadar...

Beşiktaş'ta uzun süredir kadro dışında kalan Jeremain Lens'ten siyah-beyazlılara müjdeli haber geldi. Milliyet'te yer alan habere göre 33 yaşındaki futbolcunun devre arasına kadar arayışlarını sürdüreceği ve takımdan ayrılacağı bildirildi.

Hollandalı futbolcunun ilk tercihinin Süper Lig'de başka bir kulüp olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ın 2018 yılında bonservisini Sunderland'den aldığı Jeremain Lens, siyah-beyazlı takımın formasıyla çıktığı 102 karşılaşmada 12 gol atarken 20 de asist kaydetti. Hollandalı futbolcu 34 kez de ülkesinin millli takımının formasını terletti.