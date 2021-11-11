Şeref Görkey anıldı

Beşiktaş kulübü, efsane futbolcularından Şeref Görkey'i vefatının 17. yıl dönümünde andı. Resmi sitede yer alan mesajda, "Efsane futbolcularımızdan 'Voleci' Şeref Görkey'i vefatının 17. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz" denildi.
Beşiktaşkulübü, efsane futbolcularından Şeref Görkey'i vefatının 17. yıl dönümünde andı. Resmi sitede yer alan mesajda, "Efsane futbolcularımızdan 'Voleci' Şeref Görkey'i vefatının 17. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz" denildi. Görkey, futbol hayatı boyunca kaydettiği 320 golün 99'unu voleyle attı.