BEŞİKTAŞ HABERİ: Sergen Yalçın Sporting - Beşiktaş maçı öncesi konuştu! "Favori Sporting" (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu 4. maçında Portekiz ekibi Sporting ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

İşte Rıdvan Yılmaz'ın açıklamaları:

Yarın önemli bir maça çıkacağız, galip gelmemiz gereken bir maç. Çok iyi çalıştık ve kazanmak istiyoruz.

Beşiktaş'ta olduğum için ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığım için çok mutluyum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım.

Geçen sezon da iyi başlamadık ama sonra iyi bir ivme yakalayıp, sezon sonu şampiyon olduk. Yine aynı şekilde çalışıp, başarılı olmak istiyoruz.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Şampiyonlar Ligi çok farklı bir kulvar, oynadığımız kulvardan çok farklı. Maçlara bakarsak, bölüm bölüm iyi oyunlar oynadık ama sonucu bulamadık ve basit goller yedik.

Grubumuzda çok güçlü takımlar var ama bakarsanız biz de ülkemizin şampiyon takımıyız. Yaşadığımız sakatlıklar bizi sıkıntıya soktu, bir ritim yakalayamadık.

Süper Lig'de de kötü sonuçlar aldık, ritim yakalayamadık. Ben ligimizin kötü bir lig olduğunu düşünmüyorum.

İçerde herhangi bir sıkıntı yok, huzurlu bir ortama sahibiz ama sonuç almakta sıkıntı yaşıyoruz.

Grupta 3 maç oynadık ve hepsini kaybettik ama yarın kazanmak için sahaya çıkacağız. Bütün maçlar zor, kazanmaya çalışacağız.

Çok radikal değişiklik yapacak bir durumumuz yok, 6 eksiğimiz var. Buna şuan şükrediyoruz, geçen zamana bakarsak 12 sakatımız vardı. Beklemediğimiz bir ortam oldu. Oyun içerisinde bunlar var.

Bazen ritmimiz düşüyor ve sahada konsantrasyon eksikliği yaşıyoruz. Bizim için farklı yorumlar yapılıyor ama henüz daha erken, soyunma odasında herhangi bir sorun yok. Sadece bazı şansızlıklar yaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde bazı bölümler iyi oynadık, sadece sonuçlandıramadık.

"FAVORİ SPORTING"

Sporting'in favori olduğunu düşünüyorum, kendi evinde oynuyorlar İstanbul'da kazandılar. Eksiklerimizin olmasına rağmen, güçlü bir takımız. Bunlara rağmen puan veya puanlar almak istiyoruz. Biraz klasik cevap oldu, böyle deniyor. İlk 2'ye girmemiz tabii ki zor gözüküyor.

Sporting hızlı çıkan bir takım, duran topları iyi kullanıyorlar bunlara karşı çıkmaya çalışacağız, hazırlığımızı yaptık. İki takım için de hayırlısı olsun.

Oynadığımız oyunun sonuç vermediğini düşünmüyorum, sadece gol bulamadık. Diğer maçlara bakarsanız final bölümünü yapamadık sadece. Güçlü takımlarla oynuyorsunuz, süreler ilerledikçe oyunumuz zora giriyor.

Futbol'da durup dururken gol olmaz, duran top olur, penaltı olur, hızlı bir atak olur, yersiniz yani golü. Dortmund'a karşı çok iyi oynadık ama şanssız goller yedik ve çeviremedik. Taçtan gol yedik burada.

Herkesin şansa ihtiyacı vardır, oynarsınız ama bulamazsanız şansınız yoktur. Son maçın basın toplantısında beni yanlış anladınız, ben futbolda şansın önemli olduğunu düşünüyorum.

Maçlara bakarsanız 75'ten sonra pozisyon veriyoruz, risk alıyoruz ve atakları kalemizi gördük.

İlk golü bulsaydık, diğer taraftan da görme şansımız olurdu ama biz ilk golü bulamadık. Şansımızın olmadığını bunun için söyledim.