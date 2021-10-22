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Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Sergen Yalçın ön plana çıkıyor! 'Derbi 10'un işi'

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı Galatasaray derbisine kitlenmiş durumda. Bununla beraber teknik direktör Sergen Yalçın da, Galatasaray derbisinde alınacak galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan Sporting mağlubiyetinin yaralarını sarmak istiyor. Öte yandan Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü siyah-beyazlı takımın başına geçtiğinden bu yana İstanbul’da oynanan derbi karşılaşmalarında sadece 1 kez kaybetti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2021 Cuma 06:50
Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Sergen Yalçın ön plana çıkıyor! 'Derbi 10'un işi'

Süper Lig'in 10'uncu haftasında kendi sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş'ta, en önemli kozlardan biri teknik direktör Sergen Yalçın olacak. Beşiktaş, Sergen Yalçın göreve geldiğinden bu yana oynadığı İstanbul derbilerinden sadece 1'inden mağlubiyetle ayrıldı. Söz konusu dönemde genç çalıştırıcı ile F.Bahçe ve G.Saray'a karşı toplam 6 derbiye çıkan siyah-beyazlılar, sadece geçen sezon deplasmanda Galatasaray'a mağlup oldu.

YILLAR SONRA GELEN ZAFER
Ötey yandan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı derbi mağlubiyeti yaşamazken, geçen sezon sarı-lacivertlileri deplasmanda 4-3 mağlup ederek, 15 yıl sonra Kadıköy'den zaferle ayrıldı. Yalçın'ın, oyuncularıyla yaptığı son toplantıda, "Avrupa'yı rafa kaldırın. Önümüzde şampiyonluk yarışını direkt etkileyecek bir maçımız var. Vodafone Park'taki 90 dakika bizi yeniden havalandıracak, bunu unutmayın" diyerek uyarıda bulundu.

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