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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Welinton'dan Sporting maçı öncesi açıklamalar! "Kazanmak istiyoruz"

Spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş C Grubu 3. maçında Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli futbolcu Welinton yaşadığı sakatlıklara dair "İşimizin bir parçası" değerlendirmesinde bulundu. (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 16:16
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Welinton'dan Sporting maçı öncesi açıklamalar! "Kazanmak istiyoruz"

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, sahasında kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Grupta henüz galibiyeti olmayan Kartal, Ajax ve Dortmund'a 3'er puan bırakmıştı. 3. maçında Sporting'i konuk edecek olan Siyah-Beyazlılar'da karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Brezilyalı savunmacı Welinton, mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu. İşte Welinton'un o sözleri...

"Sakatlık yaşadım, işimizin parçası. Olabilecek bir durum. Geçen seneki kadroyla devam ediyoruz. Savunmada geçen sene iyiydik. Bu sezona da iyi başladık ama son maçla ilgili aramızda konuştuk. İyi defans yapmaya devam edeceğiz."

"Grupta güçlü iki takıma karşı yüksek tempolu maçlar oynadık. Sporting'e karşı iyi oynayıp bu kez kazanmak istiyoruz. Bütün maçları kazanmak istiyoruz ve geleceğe iyi bakmak istiyoruz."

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