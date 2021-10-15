Başakşehir - Beşiktaş maçının ardından Murat Şahin konuştu! "Hiçbir şeyi doğru yapamadık" (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlıların yardımcı antrenörü Murat Şahin açıklamalarda bulundu

İşte Murat Şahin'in açıklamaları:

İlk yarıda takım halinde hiçbir şeyi doğru yapamadık. Bu da boşa geçen 45 dakikaya sebep oldu. İkinci yarı hamlelerle birlikte tepki verdik, skoru da yakaladık. İyi oyun, kötü oyun tartışılabilir ama bu seviyelerde bu kadar kolay 2 gol yemememiz lazım.

Verilen penaltı dışında beklenen penaltı pozisyonları var. Neler söylersiniz?

Murat Şahin: İçeride çocuklar elle oynama ve Vida'nın pozisyonunu konuşuyordu. Net görmediğim için fazla yorum yapmayacağım. Toparlanıp, önümüze bakacağız.