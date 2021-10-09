Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza'ya Brezilya'dan kanca! Gremio...

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza'ya Brezilya'dan kanca! Gremio...

Son dakika spor haberi... Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, bu sezonda kupaları müzesine götürmek isterken, çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Öte yandan sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve geçtiğimiz sezondaki başarıda büyük pay sahibi olan isimlerden Josef de Souza için flaş gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı futbolcuya ülkesinden bir talip çıkarken, ilk temasın da sağlandığı öğrenildi. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 18:55 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 19:32
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza'ya Brezilya'dan kanca! Gremio...

Beşiktaş'ın başarılı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın bir numaralı gözdesi olan Brezilyalı orta saha Josef de Souza'nın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Siyah-Beyazlı Yönetim, 32 yaşındaki oyuncu ile yeni bir sözleşme yapmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza'ya Brezilya'dan kanca! Gremio...

Ancak başarılı oyuncuya eski takımı Gremio da talip. Akşam'ın haberine göre; Gremio yetkilileri Josef ile temasa geçti. Sambacı ise öncelikle Beşiktaş'ta futbol kariyerine devam etmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza'ya Brezilya'dan kanca! Gremio...

JOSEF 3 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR

Sezon sonunda 33 yaşına basacak olan Josef, Beşiktaş yetkililerinden az 3 yıllık sözleşme istiyor. Yönetim ise 1+1+1 yıllık olmak üzere her yıl yenilenecek bir sözleşme sunmayı düşünüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza'ya Brezilya'dan kanca! Gremio...

Yapılan görüşmelerin kısa bir süre içinde sonlandırılması planlanıyor. Josef, bu sezon 8 Süper Lig ve 2 Şampiyonlar Ligi maçının tamamında sahada kaldı. Brezilyalı oyuncunun bu süre içinde 1 golü bulunuyor.

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