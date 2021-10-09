TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza'ya Brezilya'dan kanca! Gremio...

Beşiktaş'ın başarılı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın bir numaralı gözdesi olan Brezilyalı orta saha Josef de Souza'nın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Siyah-Beyazlı Yönetim, 32 yaşındaki oyuncu ile yeni bir sözleşme yapmak istiyor.
Ancak başarılı oyuncuya eski takımı Gremio da talip. Akşam'ın haberine göre; Gremio yetkilileri Josef ile temasa geçti. Sambacı ise öncelikle Beşiktaş'ta futbol kariyerine devam etmek istiyor.
JOSEF 3 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR
Sezon sonunda 33 yaşına basacak olan Josef, Beşiktaş yetkililerinden az 3 yıllık sözleşme istiyor. Yönetim ise 1+1+1 yıllık olmak üzere her yıl yenilenecek bir sözleşme sunmayı düşünüyor.