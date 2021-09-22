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BEŞİKTAŞ SON DAKİKA HABERLERİ - Batshuayi'den kötü haber! Altay maçında oynamayacak (Spor haberleri)

Son dakika haberi... Süper Lig'in 7. haftasında 24 Eylül Cuma günü Altay'la deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'in ardından bir kötü haber de Michy Batshuayi'den geldi. Dizinden sakatlanan Belçikalı golcünün İzmir deplasmanında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 15:06 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 15:46
BEŞİKTAŞ SON DAKİKA HABERLERİ - Batshuayi'den kötü haber! Altay maçında oynamayacak (Spor haberleri)

Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'la 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta üst üste gelen sakatlık haberleri moralleri iyice bozdu. Siyah-beyazlıların Adana Demirspor'la oynadığı maçın son anlrında oyundan alınan Michy Batshuayi'nin dizinden sakatlandığı öğrenildi.

Belçikalı golcü, 24 Eylül Cuma günü Altay ile oynanacak zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Batshuayi'nin ne zaman sahalara döneceği ise yapılacak detaylı tetkiklerin ardından belli olacak. Öte yandan syah-beyazlılarda Rachid Ghezzal de sakatlığı sebebiyle Altay maçında forma giyemeyecek.

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