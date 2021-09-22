Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 6. haftasında Vodafone Park'ta Adana Demirspor ile karşı karşuıya gelen Beşiktaş sahadan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı. Siyah-beyazlılarda Vida ve Texeira bu mücadelede sakatlığı sebebiyle kadroda yer almazken bir kötü haberde Rachid Ghezzal'dan geldi.

A Spor'un haberine göre; Cezayirli futbolcu Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Altay mücadeledesinde forma giyemecek.

Rachid Ghezzal'ın Ajax maçında oynayıp oynamayacağı hafta sonu belli olacak.

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK LİSTESİ

Domagoj Vida

Mehmet Topal

Necip Uysal

Georges Kevin N'Koudou

Alex Teixeira

Umut Meraş

Rachid Ghezzal