Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Beşiktaş, Adana Demirspor maçında sakatlanan siyah beyazlı yıldız oyuncu Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi. Sakatlanan yıldız oyuncu, Altay maçında forma giyemeyecek. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 12:04 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 12:46
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 6. haftasında Vodafone Park'ta Adana Demirspor ile karşı karşuıya gelen Beşiktaş sahadan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı. Siyah-beyazlılarda Vida ve Texeira bu mücadelede sakatlığı sebebiyle kadroda yer almazken bir kötü haberde Rachid Ghezzal'dan geldi.

A Spor'un haberine göre; Cezayirli futbolcu Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Altay mücadeledesinde forma giyemecek.

Rachid Ghezzal'ın Ajax maçında oynayıp oynamayacağı hafta sonu belli olacak.

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK LİSTESİ

Domagoj Vida
Mehmet Topal
Necip Uysal
Georges Kevin N'Koudou
Alex Teixeira
Umut Meraş
Rachid Ghezzal

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