Zor ama imkansız değil

Teknikdirektör Sergen Yalçın, Borussia Dortmunda maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Başarılı çalıştırıcı, "Hedefimiz gruptan çıkmak. Zor bir organizasyonun içindeyiz. Takım olarak iyi bir uyum içerisinde olduğumuzu ve böyle bir organizasyonda mücadele edeceğimizi düşünüyorum. Ümidimiz var, heyecanlıyız. Umarım skorlar istediğimiz, umduğumuz gibi olur" diye konuştu. "Böyle bir organizasyonda kupa kazanmak çok zor. Gerçekçi olmak lazım. Takım bütçelerine bakınca bunu görüyoruz. Gruptaki bütçesi en düşük takım biziz" ifadelerini kullanan Yalçın, "Ancak bütçe de elbette bir yere kadar, sahadaki arzu, teknik taktik disiplini sağlarsanız başarı elde edersiniz. Rakibe göre oyun planları, oyuncu seçimleri değişebilir ancak biz elimizden geldiğince kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Herkes emin olsun ki elimizden geleni yapacağız" dedi. Sakatlıklarlar ilgili bilgi veren usta hoca "Alex'in sakatlığı çok uzun sürmez ama Vida'nın sürebilir. Umut da yakında döner, onlar dışında sakatlarımız yok" derken, Avrupa'da mücadele eden ezeli rakipler için de G.Saray ve F.Bahçe'ye de başarılar diliyorum" dedi.