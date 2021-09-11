Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçında Miralem Pjanic'ten müthiş asist! Kaleciyle karşı karşıya bıraktı (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında son şampiyon Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'la kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 7. dakikasında yeni transfer Michy Batshuayi siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirirken, asisti ise bir başka yeni transfer Miralem Pjanic yaptı.
Boşnak yıldız siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı ve attığı tek pasla sosyal medyada gündem oldu. 31 yaşındaki yıldız oyuncu, ilk maçtan Beşiktaşlı taraftarların büyük beğenisini kazandı.
Pjanic'in ilk yarı istatistikleri:
73 topla buluşma
%81 pas isabeti
4 kilit pas
4/6 uzun top
5/6 ikili mücadele
İşte 31 yaşındaki oyuncunun o pası:
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.