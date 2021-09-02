Son dakika Beşiktaş haberleri | Montero: Sabırsızım

Beşiktaş'ın bonservisiyle kadrosuna kattığı ve 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı Francisco Montero, yeni sezon için daha iddialı açıklamalar yaptı. Bu yıl forma savaşında daha sıkı çalışacağını dile getiren İspanyol stoper, "Vida da Welinton da kaliteli isimler. İkisiyle yeniden birlikte oynayacak olmak da yarışacak olmak da heyecan verici. Sonuçta bu mücadelede kazanan Beşiktaş olacaktır" şeklinde konuştu. 22 yaşındaki oyuncu ayrıca taraftarlara da ayrı bir parantez açtı. Geçen sezon siyah-beyazlıların önüne hiç çıkamadan ayrıldığı için dile getiren Montero, "Bu yıl onların desteğiyle sahaya çıkmanın nasıl olacağını çok merak ediyorum. Sonuçta Beşiktaş taraftarı Avrupa'da adını duyurmuş bir kitle. Onların desteğini hissetmek için sabırsızlanıyorum" dedi.