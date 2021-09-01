Son dakika Beşiktaş haberleri | Montero’da mutlu son

Beşiktaş, stoper transferi için görüşmelerini sürdürdü Atletico Madrid kulübünü Montero konusunda ikna etmeyi başardı. Kaan Ayhan için yaptığı girişimlerden sonuç alamayınca rotasını Montero'ya çeviren Beşiktaş, 22 yaşındaki İspanyol futbolcunun bonservis haklarının yüzde 50'si için 1.5 milyon euro önerdi. İspanyol ekibinin bu teklifi kabul etmesinin ardından Montero bu sezondan itibaren siyah-beyazlı formayı giyecek ve oyuncunun herhangi bir satışı durumunda bonservisinin yarısı A. Madrid'in olacak. Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta toplamda 17 karşılaşmada forma giyen Francisco Montero, forma giydiği bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı yapamamıştı. Montero, İspanyol basınının günlerdir duyurduğu gibi La Liga ekibi Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone'nin planlamasında yer almıyordu. Montero'nun Vida ile birlikte stoper mevkiinde görev yapması beklenirken, Welinton'un ise bu süreçte yedek olarak kulübede oturması bekleniyor.