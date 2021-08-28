Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler | BJK - Karagümrük canlı

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler | BJK - Karagümrük canlı

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK deplasmanından 1 puanla dönen siyah-beyazlılar, kendi sahasında rakibini mağlup ederek seri yakalamak istiyor. İlk 2 haftada aldığı 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puan toplayan Karagümrük ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek istiyor. Karşılaşmaya az bir süre kala futbolseverler Beşiktaş - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Karagümrük hangi kanalda CANLI yayınlanacak? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte Beşiktaş - Karagümrük maçına dair detaylar.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 19:18 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 19:19
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler | BJK - Karagümrük canlı

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u mağlup eden Beşiktaş, ikinci haftada Gaziantep deplasmanında 0-0 berabere kaldı.

Gaziantep'i yenerek sezona başlayan Fatih Karagümrük'ün ikinci haftada Çaykur Rizespor'la oynadığı maç ise golsüz sona erdi.

İki takım arasında geçen sezon oynanan son maçı Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.

N'SAKALA FORMA GİYEMEYECEK

Geçen hafta oynanan Gaziantep maçında aniden yere yığılan ve sonrasında da hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala yarın oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Tedavisi evinde devam eden siyah-beyazlı oyuncunun milli takım arasının ardından antrenmanlara başlaması bekleniyor.

KARAGÜMRÜK'TE BORINI YOK

Fatih Karagümrük'te ise sakatlığı bulunan İtalyan futbolcu Fabio Borini, karşılaşmada forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Karagümrük arasında 28 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

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