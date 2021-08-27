Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Umut Meraş'ı renklerine bağladı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim ise Umut Meraş olmuştu. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da takımda görmek istediği oyuncu için Beşiktaş, Fransız ekibi Le Havre ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar Le Havre ile 1 milyon Euro karşılığında el sıkıştı.

A Spor'un son dakika haberine göre Beşiktaş Umut Meraş ile 3 sezonluk sözleşme ve 900 bin Euro yıllık ücret karşılığında anlaşma sağlandı. Kulübüne de 1 milyon Euro net bonservis ödemesi yapılacak. 25 yaşındaki oyuncu hafta sonu İstanbul'a gelecek.