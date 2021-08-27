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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Umut Meraş'ı renklerine bağladı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'de oynanan Gaziantep FK maçında fenalaşan N'Sakala'nın ardından sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme Umut Meraş gelmişti. Siyah-beyazlılar Fransız ekibi Le Havre ile 1 milyon Eurp karşılığında anlaşma sağladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 13:09 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 13:24
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Umut Meraş'ı renklerine bağladı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim ise Umut Meraş olmuştu. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da takımda görmek istediği oyuncu için Beşiktaş, Fransız ekibi Le Havre ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar Le Havre ile 1 milyon Euro karşılığında el sıkıştı.

A Spor'un son dakika haberine göre Beşiktaş Umut Meraş ile 3 sezonluk sözleşme ve 900 bin Euro yıllık ücret karşılığında anlaşma sağlandı. Kulübüne de 1 milyon Euro net bonservis ödemesi yapılacak. 25 yaşındaki oyuncu hafta sonu İstanbul'a gelecek.

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