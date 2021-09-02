Beşiktaş-Ümraniyespor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'de ilk 3 hafta sonunda 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş, milli arada TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
BEŞİKTAŞ-ÜMRANİYESPOR İLK 11'LER
Beşiktaş: Emre, Necip, Serdar, Montero, N'Sakala, Mehmet, Oğuzhan, Can, Gökhan, N'Koudou, Güven
Ümraniyespor: Orkun, Emre, Yiğithan, Mustafa, Faruk Can, Mrsic, Yunus Emre, Yusuf Emre, Tahsin, Denizhan, Kehinde
BEŞİKTAŞ - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Ümraniyespor maçı saat 17:00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
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